В Польше сотрудники Национальной налоговой администрации (KAS) предотвратили ввоз рекордной партии контрабандного янтаря из Украины черед пункт пропуска Дорогуск. Об этом сообщила Палата налоговой администрации в Люблине в четверг, 30 мая.

Отмечается, что гражданин Украины перевозил в грузовике более 400 кг солнечного камня. Партию предварительно оценили в 8 млн злотых (1,86 млн евро – ред).

Янтарь был упакован в мешки и лежал среди легального товара. Польские таможенники обнаружили крупные и редкие камни янтаря.

Водитель не признался в попытке контрабанды. Украинец настаивал, что ничего не знал о незаконном грузе.

Для сравнения, в течение всего 2018 года польские таможенники изъяли в целом 1236 кг контрабандного янтаря янтаря.

Cмотрите фотогалерею: В Польше изъяли рекордную партию янтаря

Напомним, в Одесской области СБУ изъяла более шести тонн янтаря, расфасованного и отобранного для огранки, а также более полтонны обработанного камня.

Также сообщалось, что на Закарпатье пограничники нашли в баке автомобиля Mercedes 25 кг янтаря. Контрабанду пытался вывезти 43-летний житель Тернопольской области.

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Источник: korrespondent.net