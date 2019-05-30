Что произошло с ситуационной комнатой в АП

Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк обнаружил, что в ситуационной комнате в Администрации президента нет мониторов и серверов. У предыдущего президента ответили, что оборудование было арендовано и вернулось к собственнику.

Тем временем, Государственное бюро расследований уже начало досудебные следственные действия относительно возможной потери служащими АП материальных носителей секретной информации. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что это такое ситуационная комната

В Администрации президента а улице Банковой в Киеве помещение, оснащенное различными средствами связи, которые позволяют подключаться к открытым и закрытым источникам информации называется ситуационная комната или ситуационный центр.

Торетически, ситуационная комната должна объединять все информационное пространство, в котором работают президент и другие уполномоченные для принития решений в кризисных ситуациях.

По словам создателя украинской комнаты, бывшего зампреда АП Дмитрия Шимкива, при включении специального оборудования комната превращается в закрытый бункер, который невозмлжно прослушать. По защищенным каналам передается только видеоизображение, а не данные, добавлял Шимкив.

Предыдущий президент Петр Порошенко показывал журналистам свою ситуационную комнату, где, по его словам, решалась "судьба Европы". В этом помещение принимались ключевые оборонные решения, рассказывал Порошенко.

Он рассказывал, что до его прихода на пост президента было установлено советское оборудование, которое, по его словам, прослушивалось Россией. Новая ситуационная комната начала работать в 2015 году и была оснащена современными средствами защиты и "уникальной системой связи".

Порошенко подчеркнул, что основное назначение комнаты - управление сектором обороны и безопасности. Он добавил, что проводил из этой комнаты и переговоры с мировыми лидерами.

Данилюк нашел только флаги

28 мая в ситуационный центр в Администрации президента зашел новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк, который некоторое время занимал пост министра финансов в правительстве Владимира Гройсмана.

Из нее он записал видеообращение, в котором показал стены без мониторов. Данилюк заявил, что после смены из комнаты исчезло все, кроме флагов, включая серверы с секретной информацией о принятых решениях и данными, поступавшими по защищенным каналам связи.

"Такая получилась "цивилизованная" смена власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний. И во время этих совещаний очень часто использовалась информация из секретных источников. Информация попадала через защищенные каналы связи в эту комнату", - заявил Данилюк.

Вскоре бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко ответил, что техника из ситуационной комнаты арендовалась предыдущим президентом и была возвращена арендодателю. Он заверил, что новой власти никакие информационные потери в этой связи не угрожают.

"Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Погранслужбе, СБУ или налоговой. Кстати, в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами", - написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Во избежание путаницы бывший секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что съемка происходит в здании Администрации президента, а не СНБО, где работает Данилюк.

"Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений сотрудников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме. Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться", - написал он в Facebook.

Позже бывший заместитель главы Администрации Порошенко, причастный к созданию этого помещения, Дмитрий Шимкив пояснл, что архитектура ситуационной комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами.

Таким образом, информация с защищенных серверов СБУ, Минобороны, СНБО и других учреждений не передавалась в ситуационную комнату, а дублировалась на экраны с рабочих мест в этих учреждениях. Он добавил, что в ситуационной комнате секретная информация не хранилась.

"Вопрос об аренде оборудования и структуризации финансирования проекта не комментирую – это частный вопрос Петра Порошенко, ведь он за свой счет обеспечивал существование инструмента (ситрум - это инструмент) работы президента", - заявил Шимкив.

Он говорит, что для возобновления работы комнаты нужны только экраны и видеосервер.

"Самое главное в работе ситуационной комнаты - не железо, а люди с опытом аналитической работы", - написал бывший замглавы АП.

В то же время осенью 2018 года в одном из интервью Шимкив говорил, что для комнаты использовали серверы, полученные от Укртелекома, ЦИК и НБУ. Сейчас он сказал, что эти серверы не подошли, и использовали только видеосервер.

ГБР ведет расследование

Государственное бюро расследований уже начало досудебные следственные действия относительно возможной потери служащими АП материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

ГБР будет расследовать исчезновение мониторов и серверов по уголовной статье Утрата документов, содержащих государственную тайну, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершения уголовного правонарушения.

Вечером 29 мая стало известно, что представители ГБР пришли в Администрацию президента в рамках осмотра ситуационной комнаты по делу об исчезновении мониторов .

Глава ведомства Роман Труба отметил, что планируется также допрос свидетелей и фигурантов дела. Кроме того, представители ГБР попросили у сотрудников СБУ оперативное сопровождение при расследовании указанного производства.

Реакция соцсетей

Мнение пользователей соцсетей разделились - одни говорят, что Данилюк разжег скандал на пустом месте, напоминая, что Порошенко предлагал новой команде вести ее в курс всех дел Администрации президента, но в ситуационную комнату заглянули только на девятый день.

Другие же считают, что Порошенко хотел сделать своему преемнику "мелкую пакость" и переживают, не заберет ли предыдущий президент все, что сделал на этом посту за свои средства, к примеру некоторое вооружение для армии.

Еще одно доминирующее мнение - команда Зеленского хочет снизить рейтинг партии Порошенко накануне внеочередных выборов в Верховную Раду, а также отвлекает людей от своих решений и действий.

Cмотрите фотогалерею: Что произошло с ситуационной комнатой в АП

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Источник: korrespondent.net