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30. 05. 2019

Автомобиль влетел в фуру на Тернопольщине: трое погибших

В результате ДТП в Збаражском районе Тернопольской области три человека погибли, двое в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба местной полиции в четверг, 30 мая.
 
Авария произошла около 16:00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в село Зарудье.
 
По предварительной информации, не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. 
 
На момент аварии в легковом автомобиле находилось пятеро мужчин. Трое погибли сразу, еще двое госпитализированы в больницу. Состояние одного из пострадавших тяжелое. За его жизнь борются медики. Водитель грузовика жив.
 
 

Как сообщалось, 28 мая в Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус - погибли два человека.

В тот же день в Днепропетровской области микроавтобус с школьниками столкнулся с грузовиком. В результате ДТП госпитализированы 16 детей.

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Источник: korrespondent.net

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