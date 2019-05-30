Автомобиль влетел в фуру на Тернопольщине: трое погибших

В результате ДТП в Збаражском районе Тернопольской области три человека погибли, двое в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба местной полиции в четверг, 30 мая.

Авария произошла около 16:00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в село Зарудье.

По предварительной информации, не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

На момент аварии в легковом автомобиле находилось пятеро мужчин. Трое погибли сразу, еще двое госпитализированы в больницу. Состояние одного из пострадавших тяжелое. За его жизнь борются медики. Водитель грузовика жив.

Как сообщалось, 28 мая в Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус - погибли два человека. В тот же день в Днепропетровской области микроавтобус с школьниками столкнулся с грузовиком. В результате ДТП госпитализированы 16 детей.

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Источник: korrespondent.net