Зеленский назвал "две войны Украины"

Президент Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом обсудил ситуацию на Донбассе и шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 30 мая.

"Вопрос, который поднимался во время встречи, - ситуация на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего о прекращении огня и обмене заложниками", - говорится в сообщении.

Говоря о внеочередных парламентских выборах в Украине, Зеленский пояснил: "Если бы этот парламент, который не работает, оставался и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, что является угрозой, прежде всего, для экономики Украины".

По словам Зеленского, благодаря проведению выборов в Раду правительство можеь быть сформировано уже в в сентябре.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего, относительно прекращения огня и обмена заложниками.

Зеленский отметил активную позицию Сената США в введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

"Президент Владимир Зеленский и сенатор Роберт Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО. Кроме этого, глава государства поблагодарил гостя за поддержку Украины со стороны Сената США и лидерство Роберта Портмана как сопредседателя Сенатского украинского кокуса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее сегодня Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев.

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Источник: korrespondent.net