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30. 05. 2019

В ДТП на Тернопольщине погибли рабочие Укрэнерго

В результате дорожно-транспортного происшествия в Тернопольской области погибли рабочие Укрэнерго попала в ДТП. Как сообщил руководитель предприятия Всеволод Ковальчук в Facebook, в аварии четыре человека погибли, еще один - в тяжелом состоянии. 

В полиции ранее сообщали о трех погибших.

"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув линейная бригада Тернопольского участка Юго-Западной ЭС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие", - написал Ковальчук.

По его словам, при лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли трое коллег, четвертый скончался в больнице. Водитель в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении. 

"Сочувствую семьям умерших, мы сделаем все возможное, чтобы уменьшить боль утраты. Желаю выздоровления пострадавшему", - добавил руководитель ГП.

По данным полиции, автомобиль с рабочими двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. 

Как сообщалось, 28 мая в Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус - погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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