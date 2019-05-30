Закон об импичменте. Что предлагает Зеленский

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение депутатов Верховной Рады законопроект об импичменте - отстранение президента с поста.

Он также призвал рассмотреть другой законопроект - об отмене депутатской неприкосновенности, который внес его предшественник Петр Порошенко в 2017 году. Корреспондент.net рассказывает о них подробности.

Законопроект Зеленского об импичменте

27 мая спикер парламента Андрей Парубий на согласительной совете заявил, что у Зеленского есть три дня на внесение законопроекта об импичменте президента.

"У нас был план рассмотреть закон об импичменте. Вы сделали замечание, что было неправильно его рассматривать между первым и вторым туром. Мы дождались второго тура. Но Парламент не может ждать бесконечно. Поэтому я уверен, что в ближайший период мы должны рассмотреть законопроект о ВСК", - сказал Парубий.

Он также подчеркнул, что Рада рассматривает не отдельный законопроект об импичменте, а о временных следственных комиссиях.

Ранее основным тормозящим аспектом для импичмента в Украине было отсутствие закона о таких комиссиях. Их работа не была урегулирована. Закон о комиссиях приняли в 2009 году, но тогда же Конституционный суд вынес решение о несоответствии нормы Основному закону.

29 мая представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что президент подал в парламент проект закона об импичменте - Об особой процедуре отстранения Президента с поста.

Вечером того же дня на сайте парламента появился текст законопроекта, в нем говорится, что процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Для "всестороннего и беспристрастного" расследования будет организована специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить нардепы (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи.

Эта комиссия будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Заседание Рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, предполагается открытым.

В случае принятие парламентом решения об обвинении президента, парламент будет обращаться в Конституционный и Верховный Суд.

"Решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента будет приниматься только в случае, если выводы Конституционного Суда Украины и Верховного Суда покажут соблюдения требований Конституции и законов Украины", - отмечается в пояснительной записке.

Соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Однако юристы говорят, что закон не может изменять то, что предусмотрено Конституцией Украины.

Так, эксперт по конституционному праву Александр Москалюк сказал изданию Слово и дело, этот проект не станет эффективным, поскольку необходимо вносить изменения в Конституцию, где пошагово прописана сложная процедура импичмента.

Он отмечает, что у этого законопроекта есть положительные моменты - он регулирует такие понятия, как прокурор и защитник, но в целом, это не меняет ситуацию с импичментом.

"Конечно, это улучшение по сравнению с тем, что прописано в регламенте Верховной рады. Но концептуально это все равно не снимает проблемы, поскольку у нас президент может быть смещен с поста только при условии совершения преступления", - пояснил он.

По его словам, процедура импичмента, прописанная в Конституции Украины, сложная и слишком длительная:

инициация импичмента, для которой нужно 226 голосов нардепов;

выдвижение обвинения президенту, которое должны поддержать две трети парламента;

вывод Конституционного суда;

за ним - вывод Верховного суда;

на конечном этапе нужно собрать три четверти голосов в Раде.

Эта процедура настолько сложная, что ее одним законом не исправить, уверен юрист. Нужно вносить именно поправки в Конституцию, меняя саму процедуру импичмента.

Чтобы реализовать процедуру импичмента, необходимо внести в проект ответственность не только с юридической точки зрения, но и с политической.

Неприкосновенность

Стефанчук также сообщил, что в Раду также направлено обращение Зеленского по поводу принятия законопроекта о снятии неприкосновенности с нардепов. Сейчас их нельзя привлекать к уголовной ответственности и арестовывать без согласия парламента.

"Чтобы Верхованя Рада не забыла, что у нее лежит проект, которым отменяется депутатская неприкосновенность. Это было бы честно, если бы мы вместе провели эти два проекта", - добавил он.

Речь идет о законопроекте, внесенном Порошенко в 2017 году. Он предполагает не полную отмену, а лишь ограничение депутатского иммунитета - депутаты могут нести ответственности за результаты голосования, но будут отвечать за оскорбления и клевету, а также без согласия Рады их могут привлекать к уголовной ответственности и арестовывать.

Конституционный суд ранее уже одобрил этот законопроект.

Потерять неприкосновенность украинские депутаты могут и сейчас. Но за все время независимости это произошло лишь с 17 нардепами, и далеко не все в итоге понесли ответственность.

Источник: korrespondent.net