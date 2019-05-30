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30. 05. 2019

В Крыму отпустили задержанных активисток

В аннексированном Крыму вышли на свободу задержанные крымскотатарские активистки – Мумине Салиева и Лутфие Зудиева. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook в четверг, 30 мая.

"Мумине Салиева вышла", – написал адвокат.

При этом Лутфие Зудиева продолжалась находиться в МВД ЦПЭ (Центр противодействия экстримизму – ред.) Крыма.

Ранее в четверг стало известно, что в Крыму российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток. В частности, правозащитницу Зудиеву задержали в Джанкое за якобы демонстрацию запрещенной символики. Ей грозил административный арест.

Позже стало известно о задержании в Бахчисарае координатора общественной организации Крымское детство Мумине Салиевой.

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Источник: korrespondent.net

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