Саудовская Аравия пообещала не допустить войны с Ираном

Саудовская Аравия постарается любой ценой избежать войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил в четверг, 30 мая, саудовский госминистр по иностранным делам Адель аль-Джубейр в преддверии экстренного саммита по ситуации в Персидском заливе, проводимого в Мекке под эгидой Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Война была бы вредна для всех в регионе, и мы хотим ее избежать любой ценой", – подчеркнул аль-Джубейр.

По его мнению, страны региона переживают сейчас непростой момент. Госминистр считает, что Иран должен проявить сдержанность, если стремится нормализовать обстановку.

По данным ЛАГ, представители Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсудят на саммите атаки на танкеры у берегов ОАЭ, а также удары, нанесенные с беспилотников повстанцев-хуситов из шиитского движения Ансар Алла по нефтепроводу государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco недалеко от Эр-Рияда.

Несмотря на заявление Ирана, что он не причастен к произошедшему, в министерстве обороны Саудовской Аравии высказали убеждение, что хуситы атаковали нефтепровод по указанию Тегерана.

Официальный Эр-Рияд предупредил, что эти нападения серьезно скажутся на маршрутах снабжения и на стабильности мировых рынков нефти. Госминистр Адель аль-Джубейр 26 мая на пресс-конференции в Эр-Рияде заявил: "Если другая сторона начнет войну, королевство ответит жестко и решительно и будет защищать себя и свои интересы".

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net