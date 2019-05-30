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30. 05. 2019

США призвали Канаду и союзников в Европе не использовать технику Huawei

США сообщили союзникам, что оборудование китайской компании Huawei нельзя использовать при создании телекоммуникационных сетей пятого поколения по соображениям безопасности. Об этом в четверг, 30 мая, заявил журналистам вице-президент США Майкл Пенс, пишет ТАСС.

"Мы четко заявили Канаде и другим нашим союзникам о том, что считаем продукцию компании Huawei несовместимой с интересами безопасности США, наших союзников или других свободолюбивых стран", − отметил Пенс после переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Он подчеркнул, что Вашингтон выступает с соответствующими обращениями к партнерам в Европе, к Канаде, и продолжает обсуждение этого вопроса.

По словам вице-президента США, власти Китая могут получить доступ к информации, собираемой китайскими компаниями, такими как Huawei.

"При создании телекоммуникационных сетей 5G такие компании получают доступ к информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, что несовместимо с интересами США", − добавил он.

США считают возможным создать альтернативу Huawei, "в результате чего не будут поставлены под угрозу безопасность и частная информация".

Напомним, 15 мая Министерство торговли США внесло Huawei в черный список после того, как Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения "в связи с угрозами информационным технологиям".

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Источник: korrespondent.net

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