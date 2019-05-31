РФ отказала Ирану в поставке С-400 − Bloomberg

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом в четверг, 30 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Как сообщили собеседники агентства, в Москве считают, что сделка может привести к росту напряженности на Ближнем Востоке. При этом подчеркивается, что решение об отказе лично принимал президент РФ Владимир Путин.

МИД России и официальные лица Ирана не ответили на просьбу агентства прокомментировать эту информацию.