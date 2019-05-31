РФ отказала Ирану в поставке С-400 − Bloomberg

С-400 Триумф – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может применяться для уничтожения авиации наземных объектов, крылатых и баллистических ракет.
Напомним, в последнее время усилилась напряженность в отношениях между Ираном и США.
После того, как Тегеран официально прекратил выполнять ряд обязательств по ядерной сделке, США отправили на Ближний Восток ударную авианосную группу. Позже американский лидер Дональд Трамп объявил о решении направить в регион дополнительный военный контингент.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby