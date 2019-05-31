Зеленский не общается с властями РФ − Данилюк

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает никакой коммуникации с представителями РФ. Об этом в четверг, 30 мая, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в эфире 1+1.

"Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в "нормандском формате". Это правило, которого мы будем придерживаться", − подчеркнул Данилюк.

По его словам, все шаги Украины к диалогу с Россией будут совершатся в соответствии с "нормандским форматом", то есть при участии Германии и Франции.

По его словам, такой формат существует уже несколько лет "и на него завязано очень много политических процессов и решений, в частности, решений о санкциях, от которых сейчас экономика России достаточно серьезно страдает и это очень серьезный фактор в переговорах".

Ранее сообщалось, что Франция и Германия выразили поддержку главе украинского государства и готовность дать новый импульс переговорному процессу в "нормандском формате".

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Источник: korrespondent.net