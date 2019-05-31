Климкин призвал Раду поддержать его отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал депутатов Верховной рады проголосовать за постановление о его отставке. Об этом он сообщил в Facebook 30 мая.

"Вчера был на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же буду просить всех членов парламента. Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом", – написал Климкин.

Глава МИД напомнил, что давно решил подать в отставку и подал заявление сразу после инаугурации президента Владимира Зеленского.

"Сделал это искренне и открыто, потому что считаю, что это соответствует настоящей европейской политической культуре. Считаю, что новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию, донести до общества и реализовать вместе с командой", – подчеркнул министр.

Напомним, в четверг, 30 мая, комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал постановление Зеленского об отставке Климкина с должности министра иностранных дел.

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Источник: korrespondent.net