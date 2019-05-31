Меркель присвоили степень в Гарварде

Канцлеру Германии Ангеле Меркель в четверг, 30 мая, была присвоена почетная докторская степень Гарвардского университета. При этом была особо отмечена миграционная политика Меркель и то, как она отстаивала свои убеждения, даже когда их критиковали.

Речь Меркель собрались послушать 20 тысяч выпускников, учеников и преподавателей Гарварда.

Как отмечает агентство dpa, ее выступление многие расценили как косвенную критику президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что канцлер ФРГ ни разу не упомянула его имени.

В частности, Меркель заявила, что политика протекционизма вредит свободной торговле, а вместе с тем и основам благосостояния.

"Изменения к лучшему возможны, если мы будем действовать вместе", − добавила она.

При этом политик призвала "разрушить стены в головах" и "бороться с невежеством и узколобостью", защищать свободу и демократию и "бережно обращаться с правдой".

Кроме того, Меркель поведала собравшимся о своем прошлом в ГДР и о том, как сильно ограничивала ее жизнь в юношеские годы Берлинская стена.

Возведение заградительной стены на границе с Мексикой было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа, который называл эту меру эффективным способом борьбы с нелегальной миграцией и неоднократно критиковал Меркель за ее политику в отношении беженцев.

Личная встреча президента США и главы правительства Германии не была запланирована. Во время выступления Меркель в Гарварде Трамп находился в штате Колорадо, в 3000 километрах от студенческого городка Кэмбридж, в котором расположен Гарвардский университет. Там глава Белого дома выступал перед выпускниками Военно-воздушной академии США.

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Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net