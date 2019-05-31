В КНДР казнили дипломатов после саммита в Ханое − СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц страны, которые участвовали в переговорах с США в Ханое. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщила газета Chosun Ilbo.

По информации издания, в марте был убит спецпредставитель КНДР по делам США Ким Хек Чхоль и еще четыре человека. Как указали источники, причиной казни стало то, что они не смогли достичь соглашения на втором саммите между лидерами США и Северной Кореи.

Приговор был исполнен на военном аэродроме Мирим, расположенном на восточной окраине Пхеньяна. Также сообщается, что перед казнью дипломатов обвинили в шпионаже в пользу США.



Еще один высокопоставленный чиновник, первый заместитель Ким Чен Ына − Ким Ен Чхоль − был приговорен к каторжным работам.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против Северной Кореи. После саммита президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовала полного снятия санкций, в то время как северокорейский МИД утверждает, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

КНДР отказывается возобновлять переговоры с США

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Источник: korrespondent.net