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31. 05. 2019

Капитан судна, столнувшегося с катером на Дунае, оказался украинцем

Полиция Венгрии задержала капитана круизного судна, которое столкнулось с туристическим катером в центре Будапешта на реке Дунай. Об этом в четверг, 30 мая, сообщила пресс-служба ведомства. 

Задержанным оказался 64-летний гражданин Украины из Одессы, фамилия которого не уточняется. Известно, что его имя Юрий.

Полиция подозревает мужчину в халатности, которая привела к человеческим жертвам. В настоящее время его поместили под стражу. 

Напомним, 29 мая катер Русалка с туристами затонул в результате столкновения с другим прогулочным судном возле моста Маргит в Будапеште. На борту находились 35 человек − два члена экипажа и туристы из Южной Кореи. 

По последним данным в результате происшествия погибли семь человек, еще семерых удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. 

Ранее сообщалось, затонувший теплоход был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией.

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Источник: korrespondent.net

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