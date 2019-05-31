Капитан судна, столнувшегося с катером на Дунае, оказался украинцем

Полиция Венгрии задержала капитана круизного судна, которое столкнулось с туристическим катером в центре Будапешта на реке Дунай. Об этом в четверг, 30 мая, сообщила пресс-служба ведомства.
Задержанным оказался 64-летний гражданин Украины из Одессы, фамилия которого не уточняется. Известно, что его имя Юрий.
Полиция подозревает мужчину в халатности, которая привела к человеческим жертвам. В настоящее время его поместили под стражу.
Напомним, 29 мая катер Русалка с туристами затонул в результате столкновения с другим прогулочным судном возле моста Маргит в Будапеште. На борту находились 35 человек − два члена экипажа и туристы из Южной Кореи.
По последним данным в результате происшествия погибли семь человек, еще семерых удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, затонувший теплоход был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией.
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Источник: korrespondent.net
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