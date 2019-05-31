Итоги 30.05: Две войны в Украине и крушение Ми-8

Зеленский заявил о двух войнах в Украине

Президент Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом и обсудил ситуацию на Донбассе.

Глава государства отметил, что в Украине происходят две войны − война с Россией и война с коррупцией внутри страны. Поэтому времени нет и благодаря проведению досрочных выборов в Раду правительство может быть сформировано уже в сентябре.

В Ровенской области разбился военный вертолет

Вблизи села Сестрятин Радивиловского района во время плановых летных учений упал вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. В результате инцидента погибли четыре человека.

По данным ГСЧС, после падения вертолет загорелся.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Генштаба ВСУ генералу Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

Обстоятельства авиакатастрофы выясняют следователи ГБР.

Военная прокуратура рассматривает несколько версий инцидента, в том числе техническую неисправность, некачественное топливо, некачественную подготовку к проведению полетов.

В Украину запретили ввоз 211 изданий

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз с территории России пяти книг, в которых обнаружены признаки пропаганды.

Всего в перечне запрещенных для ввоза в страну книг 211 изданий общим тиражом более одного миллиона экземляров.

Правительство Австрии возглавила женщина

Пост канцлера Австрии впервые заняла женщина - 69-летняя председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она будет занимать эту должность до досрочных выборов в Национальный совет.

Порошенко вступил в партию Европейская солидарность

Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в партию Европейская солидарность и получил членский билет.

Депутаты приняли заявление по коренным народам в РФ

Верховная Рада обратилась к ООН, а также национальным парламентам государств мира с призывом осудить нарушение прав коренных народов в Российской Федерации и ввести в связи с этим санкции.

Заявление поддержали 234 депутата.

ГБР открыло дело на сотрудников Национального банка

Госбюро расследований ведет расследование против должностных лиц Национального банка.

По версии следствия, должностные лица НБУ, в течение 2017-2019 годов, действуя в интересах руководителей и владельцев ряда банков, не отражали или вносили недостоверные сведения о нарушениях в справки об инспекционных проверках.

Рада не поддержала отставку Гройсмана

Верховная Рада не одобрила отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. За соответствующее постановление проголосовали всего 97 депутатов.

В Украине закончила работу миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда закончила работу в Украине и покинула Киев.

Отмечается, что команда специалистов МВФ имела плодотворные дискуссии с властями Украины и готова вернуться в страну после парламентских выборов.

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Источник: korrespondent.net