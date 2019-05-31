Под Одессой в ДТП погибли четыре человека

На автодороге Одесса-Южный вечером в четверг, 30 мая, произошла авария, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщает управление Нацполиии в Одесской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лиманском районе в районе села Булдинка. На трассе столкнулись автомобили Toyota и ГАЗель.

Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Напомним, 30 мая в Тернопольской области в Збаражском районе столкнулись автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четыре человека и один пострадал. Впоследствии стало известно, что в аварию попала бригада рабочих Укрэнерго.

Также сообщалось, что 28 мая в Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус – погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net