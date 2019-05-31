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31. 05. 2019

У наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине сменился глава

Новым главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине стал турецкий дипломат Яшар Халит Чевик. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ в четверг, 30 мая.

Эртурула Апакана, бывшего заместителя госсекретаря министерства иностранных дел Турции, сменяет на посту главы СММ посол Яшар Халит Чевик, также представитель Турции, – говорится в сообщении.

Церемония передачи полномочий состоялась накануне в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак и генеральный секретарь организации Томас Гремингер отдали должное работе Апакана. Ему была вручена золотая медаль министра иностранных и европейских дел Словакии и медаль ОБСЕ.

Доверие, которым вы вдохновляли всю Украину и наших международных партнеров, создало прочный фундамент для эффективного функционирования СММ, – заявил Гремингер.

Апакан в свою очередь выразил надежду, что устойчивое прекращение огня на Донбассе скоро станет реальностью.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБС была создана решением Постоянного совета ОБСЕ 21 марта 2014 года. Ее задаче – способствовать миру, стабильности и безопасности путем мониторинга на всей территории Украины, содействия диалогу на местах с целью снижения напряженности и содействие нормализации ситуации.

Ранее Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине еще на один год.

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Источник: korrespondent.net

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