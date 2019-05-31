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31. 05. 2019

На Филиппинах при взрыве мины погибли 11 человек

На Филиппинах в результате взрыва мины на острове Минданао погибли 11 человек, в том числе семь военнослужащих. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 31 мая.

Инцидент произошел в южной провинции Букиднон.

"Армейские источники возложили на боевиков Новой народной армии (ННА) ответственность за установку мин на пути следования конвоя, в который входили военнослужащие, активисты неправительственной организации и прибывшие на Филиппины представители коренных народов из Индонезии, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама", – говорится в сообщении.

Уточняется, что никто из представителей коренных народов, посещавших в рамках неправительственной акции живущее в провинции Букиднон племя хигаонон, не пострадал.

По данным военных, солдаты открыли огонь по пытавшимся скрыться боевикам ННА и ранили трех из них.

Известно, что Новая народная армия совершает нападения на филиппинских военнослужащих с 2017 года, когда администрация президента Родриго Дутерте отказалась от переговоров с ее представителями.

Напомним, 27 января на Филиппинах возле католической церкви произошли два взрыва. Тогда погибли 27 человек, из них семь – солдаты. Также пострадали 111 человек. Ответсвенность за этот теракт взяла на себя группировка Исламское государство.

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Источник: korrespondent.net

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