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31. 05. 2019

Зеленский показал фото из спортзала на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский занимается спортом в Администрации президента на улице Банковой. Утром в пятницу, 31 мая, он опубликовал фотографию из спортзала на своей странице в Facebook.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", – написал глава государства.

Отметим, что на фотографии также изображен глава Администрации президента Андрей Богдан.

Фото: Владимир Зеленский / Facebook 
 

Ранее на этой неделе новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк опубликовал на своей станице видео, на котором заявил о пропаже из ситуационного кабинета в Администрации президента мониторов и серверов.

После этого появилось сообщение пресс-секретаря бывшего президента Петра Порошенко Святослава Цеголко, в котором тот заявил, что вся техника из ситуационной комнаты в Администрации президента была арендована на средства Порошенко и поэтому была возвращена владельцу.

В свою очередь, бывший заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко Дмитрий Шимкив опроверг наличие в ситуационной комнате АП серверов с секретными данными. По его словам, архитектура ситуационной комнаты не предполагает никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами.

Позже стало известно, что ГБР начало расследование по "пропавшим серверам".

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Источник: korrespondent.net

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