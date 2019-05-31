Зеленский показал фото из спортзала на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский занимается спортом в Администрации президента на улице Банковой. Утром в пятницу, 31 мая, он опубликовал фотографию из спортзала на своей странице в Facebook.
"На Банковой. Хоть гантели не украли", – написал глава государства.
Отметим, что на фотографии также изображен глава Администрации президента Андрей Богдан.
Ранее на этой неделе новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк опубликовал на своей станице видео, на котором заявил о пропаже из ситуационного кабинета в Администрации президента мониторов и серверов.
После этого появилось сообщение пресс-секретаря бывшего президента Петра Порошенко Святослава Цеголко, в котором тот заявил, что вся техника из ситуационной комнаты в Администрации президента была арендована на средства Порошенко и поэтому была возвращена владельцу.
В свою очередь, бывший заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко Дмитрий Шимкив опроверг наличие в ситуационной комнате АП серверов с секретными данными. По его словам, архитектура ситуационной комнаты не предполагает никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами.
Позже стало известно, что ГБР начало расследование по "пропавшим серверам".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость