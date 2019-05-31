В городе Ходоров Жидачевского района из-за сильных дождей произошел перелив воды через дамбу местного пруда на улице Замковой. Об этом сообщает управление ГСЧС в Львовской области в пятницу, 31 мая.
Отмечается, что в результате инцидента оказались подтоплены два жилых дома, 10 домохозяйств и 50 приусадебных участков.
"Силами ГСЧС для защиты жилого сектора выложены 220 мешков с песком и роздано местному населению 670 л питьевой воды в бутылках", – говорится в сообщении.
Утверждается, что сейчас осадки прекратились. Уровень воды постепенно спадает.
Cмотрите фотогалерею: На Львовщине произошел перелив воды через дамбу
Накануне сообщалось, что в Ивано-Франковской области продолжается подъем уровня воды на 0,2-1 метр в большинстве рек региона. Из-за дождей остаются подтопленными 16 участков, 10 из них – в Калуше. По прогнозам Укргидрометцентра, осадки на Прикарпатье не прекратятся.
Напомним, в течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
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Источник: korrespondent.net
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