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31. 05. 2019

На Львовщине произошел перелив воды через дамбу

В городе Ходоров Жидачевского района из-за сильных дождей произошел перелив воды через дамбу местного пруда на улице Замковой. Об этом сообщает управление ГСЧС в Львовской области в пятницу, 31 мая.

Отмечается, что в результате инцидента оказались подтоплены два жилых дома, 10 домохозяйств и 50 приусадебных участков.

"Силами ГСЧС для защиты жилого сектора выложены 220 мешков с песком и роздано местному населению 670 л питьевой воды в бутылках", – говорится в сообщении.

Утверждается, что сейчас осадки прекратились. Уровень воды постепенно спадает.

Cмотрите фотогалерею: На Львовщине произошел перелив воды через дамбу

Накануне сообщалось, что в Ивано-Франковской области продолжается подъем уровня воды на 0,2-1 метр в большинстве рек региона. Из-за дождей остаются подтопленными 16 участков, 10 из них – в Калуше. По прогнозам Укргидрометцентра, осадки на Прикарпатье не прекратятся.

Напомним, в течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

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Источник: korrespondent.net

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