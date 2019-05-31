У жителя Глобинского района изъяли два ручных противотанковых гранатомета. Об этом накануне сообщил глава полиции Полтавской области Андрей Замахин на своей странице в Facebook.

По его словам, за последнюю неделю в регионе изъяли четыре РПГ.

Сейчас полиция устанавливает источник происхождения гранатометов и для чего мужчина их хранил. Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: У жителя Полтавской области изъяли два гранатомета

Ранее в Донецкой области обнаружен тайник боеприпасов для РПГ-7. Житель города Авдеевка хранил их на своем дачном участке в Ясиноватском районе. По предварительному заключению экспертов, боеприпасы произведены в России.

Также сообщалось, что в городе Бахмут пенсионер выкопал в огороде гранатомет. Опасную находку изъяли и позже обезвредили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net