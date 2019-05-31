Красный Крест направил на Донбасс 150 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса 13 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовало 13 грузовиков от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.
В общем пограничники оформили груз общей массой 148,8 тонны. Транспортные средства перевозили стройматериалы, сельскохозяйственные материалы и корм для домашних животных.
Ранее на этой неделе Швейцария направила на неподконтрольную часть Донбасса 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью общим весом 420 тонн.
Также Красный Крест направил пять грузовиков гуманитарки в "ДНР". Они перевозили 95 тонн продуктовых и гигиенических наборов общим весом 95 тонн.
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Источник: korrespondent.net
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