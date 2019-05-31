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31. 05. 2019

Из-за спора Филиппины вернули тонны мусора Канаде

Филиппинские власти отправила тонны мусора назад в Канаду после длительного дипломатического спора с Оттавой. Об этом 31 мая сообщает BBC.

"Филиппины выслали обратно в Канаду судно с тоннами мусора. Этому предшествовал дипломатический спор продолжительностью в несколько недель, сопровождавшийся угрозами филиппинского президента сбросить эти отходы на канадский берег", - говорится в сообщении.

Филиппинские власти заявляют, что эта партия канадского мусора прибыла в порт Манилы в 2014 году и была ошибочно обозначена как пластиковые отходы для переработки.

Еще в 2016 году филиппинский суд постановил вернуть эти 69 контейнеров с 1500 тоннами мусора в Канаду.

Ранее сообщалось, что швейцарцы начали выбрасывать мусор во Франции, из-за высоких цен на утилизацию бытовых отходов и строгих правил в стране.

Ранее экологи сообщили, что украинский мусор перекрыл реку в Словакии.

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Источник: korrespondent.net

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