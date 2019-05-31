В Кабуле подорвали колонну американских военных

В Кабуле взорвался заминированный автомобиль, целью атаки была колонна американских военных, в результате были ранены четыре человека, сообщает Reuters.
Ответственность за взрыв взяла группировка "Талибан".
Представитель вооруженных сил США в Афганистане заявил, что колонна военных подверглась атаке с подрывом автомобиля, и четыре военнослужащих получили легкие ранения, но никаких других подробностей не сообщается.
В то же время, сотрудник службы безопасности Афганистана заявил, что в результате взрыва погибли девять человек и шесть мирных жителей получили ранения.
Представители "Талибана" заявили, что нападение было направлено на колонну иностранных сил, 10 людей из которой были убиты, две машины уничтожены.
Напомним, в апреле напали на правительственный квартал в Кабуле - неизвестные ворвались в министерство связи, несколько боевиков были убиты.
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Источник: korrespondent.net
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