На западе Украины снова масштабное подтопление

В результате интенсивных осадков на западе Украины подтоплены десятки жилых домов, сообщает ГСЧС в пятницу, 31 мая.

Так, в Ивано-Франковской области подтоплены 168 дворов, 53 жилых дома и 81 приусадебный участок, во Львовской - 2 жилых дома, 10 дворов и 50 приусадебных участков.

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 180 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 90 человек (из них 14 детей) и 10 автомобилей, из подтопленых участков дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано более 48 тыс. 919 м куб. воды.

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды 31 мая в большинстве регионов Украины. В связи с обильными осадками также ожидается подъем уровня воды в реках.

Напомним, в течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

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Источник: korrespondent.net