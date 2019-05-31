Лента RSS
Подписаться на ленту
31 мая 2019, пятница, 11:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,33
31. 05. 2019

На западе Украины снова масштабное подтопление

В результате интенсивных осадков на западе Украины подтоплены десятки жилых домов, сообщает ГСЧС в пятницу, 31 мая.

Так, в Ивано-Франковской области подтоплены 168 дворов, 53 жилых дома и 81 приусадебный участок, во Львовской - 2 жилых дома, 10 дворов и 50 приусадебных участков.

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 180 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 90 человек (из них 14 детей) и 10 автомобилей, из подтопленых участков дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано более 48 тыс. 919 м куб. воды.

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды 31 мая в большинстве регионов Украины. В связи с обильными осадками также ожидается подъем уровня воды в реках.

Напомним, в течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если вам скучно, встаньте у входа в вендиспансер и укоризненно качайте головой...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.