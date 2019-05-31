Украина договаривается о безвизе с Коста-Рикой

Украина начала переговоры о введении безвизового режима с Коста-Рикой. Об этом сообщает Министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook в пятницу, 31 мая.

Отмечается, что впервые в истории отношений между Украиной и Коста-Рикой прошли консульские консультации. В частности, стороны проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере, рассмотрели вопросы защиты прав граждан и компаний.

"С целью институализации решения коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе", – говорится в сообщении.

Напонмим, 16 мая стало известно, что Украина договорилась о безвизе с Доминикой. Граждане Украины смогут находиться без виз на территории этой страны в течение 90 дней.

Кроме того, Украина отменяет визовый режим с Монголией. Кабмин Украины одобрила проект соответсвующего соглашения с правительством этой страны.

По состоянию на 3 мая украинцы могли посетить без визы 132 страны мира: 91 без визы вообще и 41 – с визой по прибытию в страну.

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Источник: korrespondent.net