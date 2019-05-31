Авиаперелеты из Киева в Белград возобновляются

Сербская авиакомпания Air Serbia возвращается в Украину и возобновляет авиарейсы из Киева в Белград. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования на сайте перевозчика, пишет УНИАН.

Сообщается, что уже со 2 июня украинцы смогут приобрести авиабилеты в Белград. Регулярные авиаперелеты по вторникам, четвергам и воскресеньям из Белграда в Киев и обратно обещают до конца летнего расписания этого года, которое закончится 27 октября.

Также стало известно, когда будут осуществляться вылеты из Киева.

Вторник и четверг:

Киев - Белград - 10:35

Белград - Киев - в 07:00

Воскресенье:

Киев-Белград - 21:40

Белград-Киев - 18:05

Стоимость авиабилетов в эконом-классе составляет 167 евро, в бизнес-классе - 515 евро.

Ранее международный авиаперевозчик Ryanair открыл два рейса из Украины в Польшу. Также сообщалось, что в Украине возобновили авиарейсы Киев-Ужгород.

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Источник: korrespondent.net