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31. 05. 2019

Названа основная версия крушения вертолета Ми-8

В военной прокуратуре основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области считают техническую неисправность, сообщает УНН в пятницу, 31 мая.

"Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки", - сообщили в прокуратуре. 

Правоохранители отметили, что в декабре 2018 года вертолет проходил обслуживание на Мотор Сичи, и все было в порядке.

Ранее в военной прокуратуре кроме технической неисправности возможными причинами катастрофы называли некачественное топливо и некачественную подготовку к проведению полетов.

Напомним, военный вертолет Ми-8 разбился поздно вечером 29 мая. В результате падения вертолета погибли четыре человека.

Президент Владимир Зеленский поручил главе Генштаба ВСУ генералу Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. 

Госбюро расследований открыло дело по статье о нарушении правил полетов.

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Источник: korrespondent.net

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