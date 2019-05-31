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31. 05. 2019

Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Остафийчука. Об этом сообщается в указе №341/2019, опубликованном на сайте главы государства в пятницу, 31 мая.

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Остафийчук в июне 2014 года был принят на работу в Главную военную прокуратуру. В июне 2015 года назначен на должность начальника ГСУ СБУ.

Накануне Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.

А на прошлой неделе Зеленский назначил друга дества Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ.

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Источник: korrespondent.net

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