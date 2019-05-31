Появились подробности аварии на шахте Лесная

Заместитель министра энергетики Анатолий Корзун во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 31 мая, рассказал некоторые подробности аварии на шахте Лесная во Львовской области.
"По предварительной информации, произошло обрушение кровли, и по паспорту данного участка рабочие в том месте, где именно обрушилась кровля, не должны были находиться без соответствующих предупредительных мер и присутствия старшего инженерно-технического надзора", - сказал Корзун.
В то же время замминистра отметил, что пока это только предварительные выводы о причинах возникновения трагедии. Экспертная комиссия окончательный вывод не предоставила.
"Только после того, как он будет, мы сможем сказать точную причину аварии и все обстоятельства", - добавил он.
Напомним, в ночь на 29 мая в селе Селец Сокальского района на шахте Лесная ГП Львовуголь произошло обрушение породы. В результате погибли два горняка.
В тот же день на шахту прибыл президент Владимир Зеленский. После общения с горняками и семьями погибших шахтеров он созвал на 31 мая СНБО из-за проблем в угольной отрасли.
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Источник: korrespondent.net
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