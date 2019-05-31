Дело Гандзюк: Мангеру смягчили меру пресечения

Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина в пятницу, 31 мая.

"Председательствующая судья Татьяна Притула приняла решение продлить меру пресечения Мангеру до 1 июля. Однако, позволила Мангеру передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру до 1 июля. Адвокат Андрей Мурашкин просил суд частично удовлетворить ходатайство и разрешить Мангеру покидать территорию Херсона без согласия следствия. Таким образом, судья частично удовлетворила ходатайство прокурора.

Ранее в апреле стало известно, что ГПУ изменила подозрение Владиславу Мангеру. В частности, если раньше его обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, то теперь – в заказе избиения.

На Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Неизвестный в Херсоне облил ее концентрированной серной кислотой, в результате чего девушка получила обширные ожоги.

После трех месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 11 февраля заявил, что организатором и заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. Шевченковский районный суд Киева арестовал чиновника 15 февраля. В тот же день он вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net