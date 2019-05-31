На Донбассе из-за обстрела ранены женщина и ребенок – ОБСЕ

В неподконтрольной Горловке в результате обстрела были повреждены жилые дома, а также получили ранения пжилая женщина и ребнок. Об этом сообщается в сводке специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за четверг, 30 мая.

Отмечается, что на улице Покидько, 13, наблюдатели видели свежие осколочные повреждения и следы горения на северной наружной стене одноэтажного дома, а также отметили, что на той же стене одно окно разбито, а в другом, затянутом пластиковой пленкой окне отсутствует оконная рама.

"В гостиной дома вокруг той же оконной рамы были свежие осколочные повреждения и деревянные доски вместо отсутствующей оконной рамы, а также осколочные повреждения деревянной дверной рамы (дверь была снята). В спальне наблюдатели также видели трещины в двери и пробоину в нижних панелях", – говорится в сообщении.

По оценке ОБСЕ, повреждения возникли в результате взрыва снаряда из вооружения неустановленного типа, выпущенного из северного направления.

Также наблюдатели заметили свежие повреждения еще в двух одноэажных домах.

В доме на улице Покидько, 13 наблюдатели видели женщину 30 лет и девочку пяти лет с порезом над левой бровью. Женщина сообщила, что поздно вечером 27 мая вся семья находилась дома, когда снаружи раздался взрыв. По ее словам, во время взрыва ее свекровь находилась в гостиной.

Женщина добавила, что ее свекровь получила ранения головы, плеча и руки и ее в тот же вечер отвезли в больницу в Горловке, а ее дочь, которая случайно порезалась осколками стекла из двери спальни, отвезли в ту же больницу на следующий вечер.

В больнице Горловки медработники рассказали, что поздно вечером 27 мая к ним поступила женщина 70 лет с сотрясением мозга и переломом ключицы, а также осколочными ранениями головы, левого плеча и руки. А вечером 28 мая ввиду шокового состояния в больницу привезли девочку.

Ранее в апреле на Донбассе за две недели погибли двое мирных жителей и еще девять получили ранения. За три месяцв нынешнего года число жертв среди гражданского населения достигло 31 человека: пять погибших и 26 раненых.

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Источник: korrespondent.net