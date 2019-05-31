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31. 05. 2019

Под Кременчугом случился пожар на свалке

В Полтавской области на свале бытовых отходов случился масштабный пожар. Спасатели пытаются потушить пламя еще со вчерашнего вечера, сообщила пресс-служба областной ГСЧС.

Спасатели узнали о пожаре на свалке вблизи села Белецковка Кременчугского района 30 мая в 20:50. Пламя охватило 5 гектаров площади свалки. Прибывшие на вызов спасатели сразу приступили к тушению огня, но он уже успел уничтожить мусор на площади 1 га.

"В тушении пожара принимают участие 12 человек личного состава 14-й, 15-й, 16-й государственных пожарно-спасательных частей и 3 единицы техники", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причину возникновения возгорания устанавливают специалисты.

Ранее во Львовской области сгорел почти гектар свалки вблизи города Новояворовск.

Также сообщалось, что в Николаеве загорелась свалка, на которой погиб ребенок.

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Источник: korrespondent.net

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