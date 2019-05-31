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31. 05. 2019

Сотрудника Киевтрансгаза задержали на взятке в $12 тысяч

Следователи Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Киевской области задержали руководителя группы по магистральной охране Киевтрансгаза. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что он пугал владельцев земельных участков нарушениями в законодательстве и получил от них 12 тысяч долларов. Деньги чиновник вымогал за то, что люди якобы застраивали свои участки с нарушениями норм действующего законодательства.

В настоящее время проводятся обыски по месту работы задержанного. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Ранее Госбюро расследований задержало столичных налоговиков за вымогательство 12 тысяч долларов у исполнительного директора одного из одесских предприятий.

В Ровенской области задержали чиновника на взятке в 400 тысяч.

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Источник: korrespondent.net

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