На выходных в Украине будет жарко, что не помешает обильным осадкам, сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 31 мая.

В субботу, 1 июня, дожди с грозами ожидаются в западных, южных, северных и центральных областях.

В западных областях температура воздуха днем составит 22-26 градусов тепла. На востоке температура воздуха сохранится на уровне +26...+32. На севере +25...+28. На юге и в центре +26...+32, ночью - +13+17.

В Киеве также ожидаются дожди и грозы, до +27 тепла.

В воскресенье, 2 июня, дожди продолжатся.

На западе страны дневная температура будет на уровне +22...+26. На севере +25...+27. На востоке температура будет держаться на уровне от +29 до +32.

В Киеве ожидаются дожди с грозами, температура днем от +25 до +27.

Cмотрите фотогалерею: Погода на выходные: до +32 и дожди с грозами

Ранее синоптики дали прогноз погоды на первый месяц лета.

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Источник: korrespondent.net