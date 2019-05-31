Зеленский пообещал защитить антикоррупционеров

Президент Украины Владимир Зеленский провел 31 мая встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким и пообещал защищать антикоррупционные органы от любого вмешательства, сообщил сайт президента.

"Владимир Зеленский отметил, что гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность", - говорится в сообщении.

На встрече также обсудили взаимодействие антикоррупционных органов и варианты улучшения работы НАБУ и САП. Президент подчеркнул, что украинцы требуют, чтобы коррупционеры были наказаны.

"Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших 3 месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев", - говорится в сообщении.

На встрече присутствовали глава АП Андрей Богдан и его заместитель Руслан Рябошапка.

Как сообщалось, накануне Зеленский провел встречу с главами МИД Германии и Франции - Хайко Маасом и Жан-ивом Ле Дрианом

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Источник: korrespondent.net