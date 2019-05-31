Как бросить курить: пошаговая инструкция от Супрун

Есть разные виды зависимости от никотина и разные пути избавления от привычки. Об этом 31 мая написала глава Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун в Facebook.

По словам Супрун, есть всего четыре типа зависимости от никотина:

Поведенческая

Социальная

Физическая

Психологическая

Психологическая зависимость появляется из-за того, что курение связано с некоторыми привычками. Например, курить за рулем, за чашечкой кофе или во время перерыва на работе. Таким же образом появляется и социальная зависимость.

Чтобы победить эти два типа зависимости, нужно осознать свои привычки и заменять их более полезными. Ульяна Супрун рекомендует вместо кофе пить чай, а сигарету за рулем заменить конфетой или музыкой.

Физическая зависимость появляется из-за стимуляции никотином выработки эндорфина в мозгу. В этом случае стоит продержаться без сигарет хотя бы месяц, пишет Супрун, пока действует синдром отмены.

"Неприятные симптомы являются временными и длятся обычно 3-4 недели, пока организм не привыкнет к жизни без никотина. Если "синдром отмены" проходит очень трудно, можно попробовать медикаментозную помощь, например, препараты никотинзаместительной терапии, которые позволяют облегчить неприятные симптомы. Обратитесь к своему врачу", - отметила Супрун.

К психологической зависимости приводит ассоциация курения с эмоциями или убеждениями. Глава МОЗ отмечает, что часто люди курят для расслабления во время стресса или беспокойства. Однако сигареты, по словам Супрун, не помогут справиться с внутренними переживаниями.

Ульяна Супрун предлагает бросить курить с помощью небольшого алгоритма действий:

Найти единомышленников, обсуждать планы и достижения с родными или друзьями. .

Мотивировать себя на отказ от курения и четко сформулировать на бумаге, почему это так важно, а листок повесить в видном месте.

Выбрать дату и время отказа от курения и подготовить план.

Супрун подчеркнула, что по данным ООН ежегодно в мире умирает около 6 млн человек от курения, из них 600 тыс. пассивных курильщиков.

Ранее Супрун призвала отказаться от воздушных шариков, поскольку они наносят вред окружающей среде.

Сообщалось также, что украинцы стали употреблять спиртное чаще, чем молоко.

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Источник: korrespondent.net