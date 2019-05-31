В Украине задержали экс-сотрудника МВД Грузии – СМИ

Бывший сотрудник МВД Грузии Георгий Самушия задержан в Украине за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на членов его семьи в пятницу, 31 мая.

Утверждается, что Самушия находился во Франции, где ему было отказано в получении политического убежища, поэтому он отправился в Украину, где был задержан.

"Обвинения, которые ему предъявляет грузинская сторона, абсурдны. Последний раз он был во Франции, и его беспокоило здоровье. Так как ему не удовлетворили заявку на получение политического убежища, он полетел в Украину, где его встретили племянники и затем он собирался вернуться в Грузию", – заявляют родственники.

Георгий Самушия был задержан в Грузии по обвинению в незаконном лишении свободы в 2015 году. Согласно следствию, по поручению Мегиса Кардава – тогдашнего начальника департамента Военной полиции минобороны Грузии при правительстве Михаила Саакашвили – Самушия вместе с другими лицами вынудил гражданина признать совершение террористического акта в Зугдиди.

После отказа признать преступление, которое он не совершал, задержанный на автомобиле был доставлен из Зугдиди в Тбилиси и подвергнут пыткам в департаменте военной полиции. По тому же делу вместе с Георгием Самушия обвиняются Дата Ахалая, Гиги Каландадзе и Роман Шаматава.

Позже Самушии изменили меру пресечения – с тюремного заключения на залог. Несмотря на лишение судом удостоверения личности и паспорта, ему удалось выехать из Грузии, из-за чего он был объявлен в розыск по "красному циркуляру" Интерпола.

Напомним, в ноябре 2017 года в Ивано-Франковской области задержали бывшего начальника военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардаву. Он находился в розыске Интерпола на основании материалов грузинской прокуратуры.

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Источник: korrespondent.net