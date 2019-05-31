На реке Рейн перевернулась лодка с туристами: трое погибших

На реке Рейн между Германией и Францией перевернулсь лодка с туристами. Три человека погибли и один ребенок пропал без вести. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung в пятницу, 31 мая.

Инцидент произошел накануне после обеда. Небольшая группа отчалила от немецкого берега Рейна, чтобы половить рыбу и устроить пикник на территории Франции. Их лодка перевернулась в районе французской общины Герстхайм.

Очевидцы происшествия на берегу пытались помочь спасти тонущих людей, однако один из таких помощников погиб вместе с ними.

Всего погибли три человека – 6-летняя девочка, взрослый, который был на лодке, и еще один взрослый, который пытался их спасти. Еще один взрослый пассажир был госпитализирован, а 4-летняя девочка пропала без вести.

Пока неясно, что именно стало причиной опрокидывания лодки. Известно, что у туристов не было при себе спасательных жилетов.

Утром в пятницу спасатели возобновили поиски пропавшей девочки.

Напомним, 29 мая в Будапеште катер Русалка с туристами затонул на Дунае в результате столкновения с другим прогулочным судном возле моста Маргит. На борту находились 35 человек − два члена экипажа и туристы из Южной Кореи.

По последним данным в результате происшествия погибли семь человек, еще семерых удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести.

Полиция Венгрии задержала капитана круизного судна, которое столкнулось с катером. Он оказался 64-летним гражданином Украины из Одессы. Известно, что его имя Юрий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net