Выбери команду года

В рамках этого проекта мы предлагаем Вам из всех кандидатов собрать свою команду года!
По окончании проекта, после 30 июня, состоится розыгрыш множества призов (игровая консоль, оригинальные футболки топ-клубов, мячи).
Дабы стать участником нашего розыгрыша в проекте, вам необходимо собрать свою команду лучших, оставить свои данные в соответствующей форме (имя, e-mail, телефон) и поделиться своей командой в Facebook.
После всех перечисленных действий пользователь автоматически становится участником нашего розыгрыша.
Источник: korrespondent.net
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