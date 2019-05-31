Выбери команду года

В рамках этого проекта мы предлагаем Вам из всех кандидатов собрать свою команду года!

По окончании проекта, после 30 июня, состоится розыгрыш множества призов (игровая консоль, оригинальные футболки топ-клубов, мячи).

Дабы стать участником нашего розыгрыша в проекте, вам необходимо собрать свою команду лучших, оставить свои данные в соответствующей форме (имя, e-mail, телефон) и поделиться своей командой в Facebook.

После всех перечисленных действий пользователь автоматически становится участником нашего розыгрыша.

Источник: korrespondent.net