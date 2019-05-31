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31. 05. 2019

Венгрия анонсировала "культурную экспансию" на Закарпатье – СМИ

Правительство Венгрии выделит 2,5 млрд форинтов (более 7,5 млн евро) на широкомасштабную программу поддержки венгерской культуры Закарпатья. Об этом сообщает Mukachevo.net.

О запуске программы на пресс-конференции в Будапеште объявил Иштван Грежа, уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.

По его словам, программа будет направлена ​​на обновление объектов культурного наследия, а также театрально-музыкальные программы. Грежа назвал это "венгерской культурной экспансией".

"На Закарпатье мы планируем привозить представления высокого художественного уровня, что зачастую невозможно в неприспособленных и давно забытых гигантских домах культуры", - отметил Грежа.

Первым этапом этой программы будет реконструкция Венгерского национального театра в Берегове, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Грежи, дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.

Основная часть реализации программы начнется в 2020 году и продлится еще два года.

Грежа также отметил, что все народы Закарпатья также смогут показать венграм, насколько многогранна их культура. И добавил: "Если эта модель на Закарпатье заработает, то она будет распространяться и на другие зарубежные венгерские общины".

Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся в 2017 году после принятия закона Украины Об образовании, который определяет украинский язык основным в образовательном процессе.
 
В связи с этим Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт также приступил к блокированию проведения заседаний комиссии Украина−НАТО.
 
В апреле этого года Венгрия назвала неприемлемым принятый Верховной Радой закон о языке, который закрепляет за украинским языком статус единственного государственного.

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По его словам, венгерское правительство готово поддержать не только закарпатских венгров, но и представителей всех национальностей Закарпатья, в соответствии с их предложения предварительно будут одобрены правительством Венгрии.

Источник: korrespondent.net

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