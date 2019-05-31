Венгрия анонсировала "культурную экспансию" на Закарпатье – СМИ

Правительство Венгрии выделит 2,5 млрд форинтов (более 7,5 млн евро) на широкомасштабную программу поддержки венгерской культуры Закарпатья. Об этом сообщает Mukachevo.net.
О запуске программы на пресс-конференции в Будапеште объявил Иштван Грежа, уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.
По его словам, программа будет направлена на обновление объектов культурного наследия, а также театрально-музыкальные программы. Грежа назвал это "венгерской культурной экспансией".
"На Закарпатье мы планируем привозить представления высокого художественного уровня, что зачастую невозможно в неприспособленных и давно забытых гигантских домах культуры", - отметил Грежа.
Первым этапом этой программы будет реконструкция Венгерского национального театра в Берегове, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Грежи, дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.
Основная часть реализации программы начнется в 2020 году и продлится еще два года.
Грежа также отметил, что все народы Закарпатья также смогут показать венграм, насколько многогранна их культура. И добавил: "Если эта модель на Закарпатье заработает, то она будет распространяться и на другие зарубежные венгерские общины".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
По его словам, венгерское правительство готово поддержать не только закарпатских венгров, но и представителей всех национальностей Закарпатья, в соответствии с их предложения предварительно будут одобрены правительством Венгрии.
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость