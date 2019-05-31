Мосийчук объяснил причины неадекватного поведения на ТВ

Нардеп Игорь Мосийчук, которого заподозрили в том, что он пришел на эфир ТВ в нетрезвом виде, опубликовал документы о том, что тяжело болен и перенес операцию. Об этом он написал в Facebook.

"Мое отсутствие на заседаниях Верховной Рады, отмененные встречи, отмененные эфиры, или неоднозначное впечатление, которое могло сложиться у зрителей – у всего, что имело место в последнее время, к сожалению, довольно досадное объяснение. Чтобы быть до конца откровенным, открою врачебную тайну и покажу документы, удостоверяющие мой диагноз и больничный", - написал нардеп.

"Процесс лечения вышел сложный: сильные боли, прием большого количества лекарств, что "било" по организму, несколько раз наркоз, но к счастью болезнь удалось обуздать. Спасибо медикам, которые поставили меня на ноги: каждому врачу, медсестре и санитарке. Благодаря вашим усилиям я выхожу с больничного и возвращаюсь к работе", - написал Мосийчук и приложил медицинские документы.

По документам у Мосийчука тяжелое заболевание пищевода - хронический эзофагит - заболевание пищевода, сопровождающееся воспалением его слизистой оболочки.

Ранее СМИ заподозрили депутата Игоря Мосийчука в нетрезвом состоянии во время выступления на одном из телеканалов.

Напомним, Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии. Игорь Мосийчук утверждает, что у него были серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды Олега Ляшко.

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Источник: korrespondent.net