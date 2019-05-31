Зеленский встретился с главами МИД Швеции и Польши

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 31 мая, встретился с главами министрами иностранных дел Польши и Швеции. Об этом сообщает МИД Польши в Twitter.

"Во время визита в Киев, министры Польши Яцек Чапутович и Швеции Маргот Валстрьом встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в ходе встречи были обсуждены поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, восстановления мира на Донбассе и дальнейшее сотрудничество Украины с ЕС.

Подробности встречи Европейской правде рассказала глава МИД Швеции Маргот Вальстрем.

Она подчеркнула, что вопрос Донбасса на этих переговорах был для президента приоритетным.

"Важно было услышать, что президент заинтересован в мирном процессе, поскольку на Востоке Украины продолжается война. Поэтому сейчас они (команда Зеленского) ищут, что можно сделать, в том числе на Донбассе, чтобы продвинуться; ищут, что можно сделать в рамках минского процесса – ведь они это обсуждали в четверг с французским и немецким министром", - заявила она.

Шведский министр отметила, что пока рано говорить об эффективности подходов нового президента. В частности, на данный момент идеям Банковой несколько не хватает конкретики.

"Куда это заведет - увидим. Но они заслуживают того, чтобы получить шанс для того чтобы выйти с конкретными предложениями", - пояснила дипломат.

Также Вальстрем сообщила, что в АП есть идеи поддержки граждан на Донбассе: "Он готовит планы того, как поддержать людей на востоке Украины, вдоль линии соприкосновения".

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Европейским Союзом и НАТО.

Как сообщалось, накануне Зеленский провел встречу с главами МИД Германии и Франции - Хайко Маасом и Жан-ивом Ле Дрианом.

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Источник: korrespondent.net