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31. 05. 2019

Сепаратисты передали ВСУ тело погибшего бойца

На Донбассе сепаратисты вернули тело погибшего украинского военного из 54-й бригады ВСУ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на так называемого "председателя Союза ветеранов Афганистана Луганщины" Сергей Шонин.

"Только что мы передали (представителям Киева, - ред.) тело военнослужащего украинской армии, которого забрали с нейтральной полосы несколько дней назад в морг. Сделали вскрытие, определили причину смерти", - рассказал Шонин.

Он уточнил, что тело передали по согласованию представительств "ЛНР" и Украины в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ наблюдали за процессом передачи тела.

Ранее сообщалось, что у Попасной во время боя пропал сапер. Украинские военнослужащие отбили атаку противника, уничтожив двух сепаратистов. Позже тело сапера нашли.

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Источник: korrespondent.net

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