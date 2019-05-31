Сепаратисты передали ВСУ тело погибшего бойца

На Донбассе сепаратисты вернули тело погибшего украинского военного из 54-й бригады ВСУ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на так называемого "председателя Союза ветеранов Афганистана Луганщины" Сергей Шонин.
"Только что мы передали (представителям Киева, - ред.) тело военнослужащего украинской армии, которого забрали с нейтральной полосы несколько дней назад в морг. Сделали вскрытие, определили причину смерти", - рассказал Шонин.
Он уточнил, что тело передали по согласованию представительств "ЛНР" и Украины в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ наблюдали за процессом передачи тела.
Ранее сообщалось, что у Попасной во время боя пропал сапер. Украинские военнослужащие отбили атаку противника, уничтожив двух сепаратистов. Позже тело сапера нашли.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby