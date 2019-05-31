Под Хмельницким в ДТП погибли три человека

Двое взрослых и ребенок погибли во время столкновения 31 мая легкового автомобиля Chevrolet Aveo и грузовика MAN около с. Колыбаевка Каменец-Подольского района. Как сообщила полиция Хмельницкой области, все трое погибших находились в легковушке, детали ДТП уточняются.

В полиции рассказали, что 54-летний водитель Chevrolet, направлялся в Каменец-Подольский и выехал на встречную полосу движения, не проверив дорожную обстановку.

В результате произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем под управлением 53-летнего жителя Черновицкой области.

Среди погибших - водитель легковушки и двое пассажиров - 25-летняя мать с трехлетней дочкой. Водитель грузовика не пострадал.

Сотрудники полиции в Хмельницкой области проводят оперативно-следственные действия на месте ДТП. В Единый реестр досудебных расследований сведения об аварии будут внесены по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, 31 мая в Киеве случилось ДТП с участием пяти дорогих Мерседесов. В этот же день рано утром погибли четыре человека в ДТП под Одессой.

Днем ранее рабочие Укрэнерго погибли в ДТП на Тернопольщине.

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Источник: korrespondent.net