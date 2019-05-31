Лента RSS
Подписаться на ленту
31 мая 2019, пятница, 17:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,34
31. 05. 2019

Зеленский провел "чистку" в руководстве СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал несколько кадровых указов относительно руководства Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Одним указом Зеленский уволил Виталия Маликова с должности первого заместителя главы СБУ.

Вторым документом он освободил от обязанностей Олега Валендюка, который работал руководителем главка СБУ в Киеве и области.

Еще одним указом Зеленского уволен Виталий Машков с должности руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Ранее Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ. Григорий Остафийчук руководил Главным следственным управлением спецслужбы с июня 2015 года.

Накануне Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.

А на прошлой неделе Зеленский назначил друга детства Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если вам скучно, встаньте у входа в вендиспансер и укоризненно качайте головой...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.