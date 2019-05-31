Зеленский провел "чистку" в руководстве СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал несколько кадровых указов относительно руководства Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Одним указом Зеленский уволил Виталия Маликова с должности первого заместителя главы СБУ.
Вторым документом он освободил от обязанностей Олега Валендюка, который работал руководителем главка СБУ в Киеве и области.
Еще одним указом Зеленского уволен Виталий Машков с должности руководителя Антитеррористического центра при СБУ.
Ранее Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ. Григорий Остафийчук руководил Главным следственным управлением спецслужбы с июня 2015 года.
Накануне Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.
А на прошлой неделе Зеленский назначил друга детства Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ.
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Источник: korrespondent.net
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