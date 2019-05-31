В Украину приехала сменщица посла США

В посольстве США сообщили, что Украину прибыла временный поверенный в делах США Кристина Квин. Об этом сообщается на сайте учреждения.

По данным посольства, с 2013 по 2019 год Квин работала на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии/министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

Перед тем она работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, России и Филиппинах.

Дипломат родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович покинула Украину вместе с завершением полномочий экс-президента Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что на должность посла США в Украине рассматриваются пока две кандидатуры.

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Источник: korrespondent.net