Теракт в Кабуле: появилось видео подрыва смертника

Террорист-смертник подорвался возле Военной академии имени маршала Фахима в Кабуле с помощью самодельного взрывного устройства. 31 мая видео подрыва опубликовало в сети информационное агентство Амак в Twitter.

📌#ISKP has released a new video showing the moment of suicide attack in #Kabul. pic.twitter.com/smTEbNOoSt