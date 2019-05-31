Теракт в Кабуле: появилось видео подрыва смертника

Террорист-смертник подорвался возле Военной академии имени маршала Фахима в Кабуле с помощью самодельного взрывного устройства. 31 мая видео подрыва опубликовало в сети информационное агентство Амак в Twitter.

📌#ISKP has released a new video showing the moment of suicide attack in #Kabul. pic.twitter.com/smTEbNOoSt — Melisa (@cmellaniac) 30 мая 2019 г.

Сообщается, что боевики уже взяли ответственность за атаку. В результате взрыва пострадали шестеро человек, еще шестеро были ранены, пишет Reuters.

Перед публикацией видео в Кабуле прогремел второй за два дня взрыв. За эту атаку ответственность взяло движение "Талибан".

Рядом с конвоем США взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. Четверо военнослужащих США пострадали, девять человек погибли, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник. Также пострадали шестеро гражданских.

Напомним, правозащитники сообщали, что боевики ИГИЛ убили 35 военных армии сирийского президента Башара Асада.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net