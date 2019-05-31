На Порошенко открыли дело о захвате власти - Портнов

Юрист Андрей Портнов заявляет, что Государственное бюро расследований начало дело по факту захвата экс-президентом Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия. Об этом он написал в своем Telegram-канале, прикрепив ссылку на соответствующий документ.

"Напомню, Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным Указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия. Инкриминируемая фигуранту статья 109 Уголовного Кодекса в редакции, которую Порошенко сам же когда-то и внес в УК, не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей", - написал Портнов.

По его словам, если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещен в следственный изолятор.

Как сообщалось, 21 мая ГБР открыло первое дело на Порошенко. Его подозревают в государственной измене и превышении служебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива в ноябре прошлого года. Позже Порнов подал в ГБР еще три заявления на экс-президента.

В свою очередь, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по хищениям в энергетике, фигурантами которого стал сам Порошенко и представитель его фракции в Раде Игорь Кононеко.

Сам Порошенко дело ГБР в связи с инцидентом в Керченском проливе считает попыткой переложить ответственность с РФ.

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Источник: korrespondent.net